Cina, razzo contro il caccia delle Filippine: la situazione precipita

Il governo delle Filippine ha accusato la Cina di aver lanciato razzi contro uno dei suoi aerei da pattuglia nel Mar Cinese Meridionale, vicino agli isolotti contesi dai due paesi. Un aereo da caccia cinese ha lanciato razzi "più volte a distanza pericolosamente ravvicinata" contro un aereo di pattuglia civile filippino vicino a Scarborough Reef il 19 agosto, ha affermato il governo di Manila in una nota. Lo stesso aereo è stato preso di mira tre giorni dopo dai razzi sparati dalla barriera corallina di Subi, controllata dai cinesi, ha aggiunto.

Ieri Pechino aveva annunciato di aver adottato "contromisure" contro gli aerei militari filippini. La Cina continuerà "a proteggere fermamente la sua sovranità territoriale e i diritti marittimi e si opporrà fermamente a qualsiasi azione che li violi", aveva detto il ministero degli Esteri cinese.

Pechino rivendica il controllo di gran parte delle isole e delle barriere coralline nel Mar Cinese Meridionale, comprese le acque e le isole vicine alle coste di diversi paesi vicini, tutto questo nonostante la sentenza di un tribunale internazionale del 2016 secondo cui la richiesta è priva di fondamento giuridico.

L'impegno americano conferma nel frattempo quanto lo scenario del Pacifico sia incandescente. La prossima settimana Jake Sullivan effettuerà la prossima settimana la sua prima visita in Cina come consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti per colloqui con il ministro degli Esteri Wang Yi nell'ambito del "canale strategico" creato dalle due superpotenze per stabilizzare le relazioni. Secondo un funzionario statunitense citato dal Financial Times, Sullivan terrà degli incontri con Wang da martedì.

L'ultima volta che si sono incontrati è stato a Bangkok a gennaio, due mesi dopo che il presidente Joe Biden e la sua controparte cinese Xi Jinping hanno tenuto un summit a San Francisco. La sua visita rientra in un più ampio sforzo per stabilizzare i rapporti tra le due superpotenze, che hanno toccato un nuovo minimo lo scorso anno dopo che un pallone spia cinese ha sorvolato il Nord America. Ma le tensioni restano elevate su questioni che vanno dal Mar Cinese Meridionale e Taiwan ai disaccordi sui controlli statunitensi sulle esportazioni di tecnologia e al sostegno della Cina alla Russia.

La Casa Bianca si aspetta che Wang chieda delle elezioni statunitensi, che hanno preso una piega inaspettata dall'ultimo incontro con Sullivan, con la vicepresidente Kamala Harris che ha sostituito il presidente Biden come candidata del partito democratico. La sfida tra Harris e Donald Trump resta serrata, con l'ex presidente che minaccia pesanti dazi contro Pechino se venisse eletto. Negli ultimi 16 mesi, Sullivan e Wang hanno tenuto diversi incontri non annunciati, a Vienna, Malta e Bangkok, nel tentativo di ridurre le probabilità che la relazione sempre più competitiva sfoci in un conflitto, in particolare per quanto riguarda Taiwan. Si sono anche incontrati a Washington nell'ottobre 2023 prima del summit dei leader. Gli Stati Uniti solleveranno anche preoccupazioni sulle azioni aggressive della Cina nei confronti delle Filippine, alleato degli Stati Uniti. "Si tratta in parte di mantenere la stabilità durante un periodo di forte attività politica negli Stati Uniti e di generale incertezza geopolitica", ha affermato il funzionario. Hanno detto che Wang probabilmente chiederà "come si presenta il passaggio di testimone da Biden a Harris" se vincesse le elezioni di novembre. La fonte ha detto che Sullivan direbbe che si aspetta "più continuità che cambiamento nei confronti della Cina" sotto Harris.