Francoforte, terribile "incidente" stradale? La polizia indaga sul movente islamista

03 settembre 2024 a

a

a

Nel corso dell'indagine su un gravissimo incidente accaduto a Darmstadt (in Germania) la polizia tedesca starebbe testando l'ipotesi dell'attentato islamista. Le forze dell'ordine locali starebbero infatti verificando se l'autista abbia causato di proposito il maxi tamponamento. Se tale movente dovesse trovare conferme, si tratterebbe di una nuova frontiera militare per gli estremisti di fede islamica. In passato, il Vecchio Continente è stato interessato da diversi attentati causati da terroristi al volente. Ma in ogni occasione, l'auto si è sempre schiantata contro la folla. Come è accaduto a Nizza nel 2016 e a Barcellona l'anno seguente.

Lunedì pomeriggio, riporta la Frankfuerter Allgemeine Zeitung, l'uomo di 24 anni stava correndo lungo la Frankfurter Landstrasse nel quartiere di Arheilgen verso il centro città e testimoni lo hanno denunciato alla polizia. Secondo le informazioni, il 24enne è passato con il semaforo rosso ed è anche uscito fuori strada prima di scontrarsi con un'altra macchina. Secondo la polizia, l'altro conducente di 29 anni è rimasto gravemente ferito. Poiché non è da escludere che l'uomo abbia agito intenzionalmente, la Polizia giudiziaria di Stato sta indagando. Oltre al possibile movente islamista, si sta esaminando anche se il giovane conducente fosse in uno "stato mentale eccezionale", come ha spiegato un portavoce della polizia.

Germania sotto choc: ha la croce al collo, massacrato e ucciso a 20 anni da un gruppo di musulmani. Chi era sua madre

Occorre inoltre chiarire se l'affermazione dell'autista secondo cui ha agito "in nome di Allah" sia effettivamente fatta e credibile. Anche il sospettato è stato ferito e portato in una clinica. Questa mattina era ancora in custodia di polizia e oggi verrà verificato se sarà richiesto un mandato di cattura. Un'altra opzione è la custodia in una clinica psichiatrica. Se il tribunale non ordinerà la detenzione, l'autista sospettato dovrebbe essere rilasciato dalla custodia.