Usa 2024, controsorpasso di Donald trump su Kamala Harris: ecco il sondaggio del Nyt

Secondo un sondaggio per le presidenziali negli Stati Uniti, condotto tra il 3 e 6 settembre da New York Times-Siena College, Donald Trump sarebbe in vantaggio di un punto su Kamala Harris. Si profila, dunque, un testa a testa e sarà molto importante il dibattito tv di martedì sera tra i due sfidanti. Il secondo per Trump dopo quello di giugno con il presidente Joe Biden, che si è poi ritirato dalla corsa per un secondo mandato.

Intanto, Hillary Clinton ha offerto a Kamala Harris un consiglio molto diretto su come affrontare Donald Trump nel dibattito televisivo di martedì: "Fallo abboccare all'amo". In un'intervista al New York Times, l'ex candidata alla presidenza ha esortato la vice presidente ad "andare all'attacco". "Non deve farsi attirare nella rete" del tycoon. Lui si innervosisce facilmente, abbocca all'amo. E non sa rispondere ad attacchi sostanziali e mirati", ha detto. E a questo proposito ha citato un momento del duello tv del 2016 quando ha definito Trump "un burattino di Putin". "Lui ha iniziato a balbettare, si è innervosito", ha ricordato Clinton.

Anche in Italia, il tema delle presidenziali statunitensi continua a tenere banco. Matteo Salvini parlando con gli imprenditori a Cernobbio al Teha Forum ha parlato del piano di pace che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato di voler presentare a novembre a Kamala Harris e Joe Biden. L'intervento è avvenuto parlando con gli imprenditori, a microfoni spenti per la stampa. Salvini ha auspicato che le parole di pace che il clima a Cernobbio "ha portato in questi giorni abbiano conseguenze concrete. Da segretario della Lega e non da vicepremier, ritengo che la vittoria di Trump possa accelerare un ritorno alla normalità in Ucraina a Medio Oriente".