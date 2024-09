Cina, ecco la pista da sci al coperto più grande del mondo: uno schiaffo all'Europa

09 settembre 2024 a

a

a

Un esempio di straordinario ingegno tecnologico, all'insegna (anche) delle energie rinnovabili. Oppure come molti credono l'ennesimo schiaffo della Cina all'Europa e al resto dell'Occidente che lottano in maniera drammatica con i tentativi di risparmiare energia e avviarsi alla "transizione" e alla decarbonizzazione senza compromettere crescita e benessere.

Arriva da Shanghai la nuova sfida del regime di Pechino al resto del mondo. Nel weekend è stato inaugurato il più grande resort sciistico al coperto del mondo, mentre il Paese registra l'agosto più caldo degli ultimi 60 anni. Inevitabili, sorgono polemiche per il costo in termini energetici e climatici di una struttura che occupa centomila metri quadrati. Nella finta piazzetta alpina dove si è svolta la cerimonia di apertura del resort, il termometro aveva già raggiunto i 30 gradi alle 9 del mattino. Ma la temperatura precipita ben al di sotto dello zero non appena si entra nella struttura.

Ecco il bidone rossoverde della Von der Leyen: Decaro del Pd all'ambiente, sarà un bagno di sangue

Il cambiamento climatico ha influenzato le tradizionali destinazioni sciistiche all'aperto, con ghiaccio e neve che si stanno ritirando con l'aumento delle temperature mondiali. La Cina è il più grande emettitore di gas serra al mondo, sebbene negli ultimi anni sia emersa anche come leader globale nelle energie rinnovabili. Anche se il Paese si riscalda, l'enorme sostegno del governo e l'interesse di una classe media in espansione hanno visto l'industria sciistica raggiungere nuove vette, in particolare dopo che Pechino ha ospitato le Olimpiadi invernali del 2022.

Il paese è leader mondiale per quanto riguarda la costruzione di resort sciistici al coperto, vantando metà dei primi dieci al mondo per area innevata, secondo Daxue Consulting. Lo Shanghai SNOW Indoor Skiing Theme Resort è stato ufficialmente certificato dal Guinness World Records come il più grande al mondo, superando il precedente detentore del record, sempre in Cina, a nord di Harbin. Modellato come un ghiacciaio su quasi 100.000 metri quadrati, domina la città costiera di Lingang, a circa un'ora e mezzo dal centro della città.

Ue, i diktat verdi sono in vigore: ecco tutti i nuovi obblighi che scattano oggi