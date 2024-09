Kate Middleton, il ritorno: "Nuova prospettiva su tutto, il percorso del cancro è spaventoso"

09 settembre 2024 a

"Ho terminato la chemioterapia": Kate Middleton lo ha detto ai suoi sudditi in un video pubblicato su Instagram. La principessa del Galles e moglie del futuro re d'Inghilterra William aveva fatto sapere a marzo scorso di essere alle prese con le cure per un tumore non meglio precisato. Nel videomessaggio social, la Middleton ha spiegato che la sua malattia le ha dato una "nuova prospettiva su tutto" e una "rinnovata attenzione sulle cose semplici ma importanti della vita".

Poi, riconoscendo pubblicamente che il "percorso del cancro" è stato "complesso, spaventoso e imprevedibile per tutti", ha detto che porta le persone "faccia a faccia con le proprie vulnerabilità in un modo che non avevano mai considerato prima". Dopo questo annuncio pieno di speranza, è molto probabile che ora la principessa inizi il suo graduale ritorno sulla scena pubblica.

"Gli ultimi nove mesi sono stati incredibilmente duri per noi come famiglia - ha fatto sapere Kate nel post -. La vita come la conosci può cambiare in un istante e abbiamo dovuto trovare un modo per navigare in acque tempestose e strade sconosciute". E ancora: "Il percorso della malattia oncologica è complesso, spaventoso e imprevedibile per tutti, soprattutto per le persone più vicine". Citando il marito, la principessa ha sottolineato che "questo periodo ha ricordato soprattutto a William e a me di riflettere e di essere grati per le cose semplici, ma importanti della vita, che molti di noi spesso danno per scontate. Semplicemente amare ed essere amati. Fare il possibile per non ammalarmi di cancro è ora il mio obiettivo. Sebbene abbia terminato la chemioterapia, il mio percorso verso la guarigione e il recupero completo è lungo e devo continuare a vivere ogni giorno come viene".