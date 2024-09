Victoria fa tremare Starmer, lo scandalo che può far crollare il premier

15 settembre 2024 a

Tira una brutta aria dalle parti di Londra per la sinistra laburista. Il primo ministro britannico Keir Starmer avrebbe violato le regole parlamentari non dichiarando che sua moglie Victoria avrebbe ricevuto in dono abiti di lusso dall’imprenditore Waheed Alli, tra i principali finanziatori del Partito laburista. Secondo il Sunday Times, Alli avrebbe coperto il costo di un "personal shopper", vestiti e modifiche per Victoria Starmer ma tali spese non sarebbero state dichiarate dal premier. In base al codice di condotta della Camera dei Comuni, i membri del parlamento devono fornire informazioni sugli interessi finanziari che potrebbero ragionevolmente essere considerati in grado di influenzare il loro lavoro. Intanto Starmer è impegnato anche sul fronte della politica estera.

L’ex premier Boris Johnson e cinque ex ministri della Difesa britannici hanno chiesto all’attuale capo del governo Keir Starmer di autorizzare l’Ucraina ad impiegare missili a lungo raggio per colpire il territorio russo, fa sapere sempre il Sunday Times, secondo cui Johnson e gli ex ministri conservatori (Grant Shapps, Ben Wallace, Gavin Williamson, Penny Mordaunt e Liam Fox) hanno avvertito Starmer che "qualsiasi ulteriore ritardo incoraggerà il presidente Putin" e che il Regno Unito può prendere una decisione in autonomia, anche senza aspettare l’approvazione degli Usa. Insomma per il primo ministro britannico, arrivato a Downing Street solo qualche settimana fa, si annuncia un periodo davvero difficile....