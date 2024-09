Francia, la figuraccia del deputato di Mélenchon: "Inneggia ad Adolf Hitler!". Ma...

27 settembre 2024 a

a

a

La caccia alle streghe fasciste e naziste non è lo sport preferito solo dalla sinistra italiana. Già, anche in Francia non scherzano. Un deputato di Rassemblement National, Julien Odoul, è stato accusato da un esponente di La France Insoumise, Antonie Lèaument, di indossare una giacca con la scritta "HH", giudicata filo-nazista. "Julien Odoul qui indossa una giacca 'HH', un classico per gli attivisti di estrema destra per riferirsi a “Heil Hitler”. Quest'uomo è uno dei portavoce della RN, lo ricordiamo", ha scritto su X il responsabile della comunicazione digitale di Jean-Luc Mélenchon.

Peccato che "HH" fosse solo il logo della nota marca di abbigliamento norvegese Helly Hansen. In Italia, la vicenda è stata rilanciata dalla giornalista Francesca Totolo, che sui social ha diffuso lo screenshot del tweet di Léaument. Quel messaggio, nonostante l'evidente topica, è ancora lì, a distanza ormai di sei giorni. Tanti, tra l’altro, hanno postato foto delle campagne pubblicitarie di HH, con modelli afroamericani che incarnano la cultura rap e hip hop che negli anni Novanta è stata ispirazione del marchio e motore della sua fortuna.

Julien Odoul arbore ici une veste «HH», un classique des militants de l’ultra droite pour faire référence à «Heil Hitler».



Cet homme est l’un des porte-parole du RN pour rappel. pic.twitter.com/GYzcrVtQVD — Antoine Léaument (@ALeaument) September 25, 2024

Fra i commenti c’è chi parla per Antonie Léaument di un “account parodia”, chi di “psicopatia”, chi lamenta che il fedelissimo di Mélenchon in quanto deputato sia pagato con migliaia di euro pubblici, chi lo accusa di essere un “bugiardo” patentato.