Kate Middleton, "c'è lei dietro la nota ufficiale": il toccante gesto per Harry

28 settembre 2024 a

a

a

Gli auguri della royal family al principe Harry per i suoi 40 anni hanno sorpreso gli esperti reali dal momento che, secondo alcune voci, i rapporti tra il duca di Sussex e il resto della famiglia sarebbero davvero tesi nell'ultimo periodo. “Auguriamo al duca di Sussex un felicissimo quarantesimo compleanno”, si legge nella nota diffusa da Buckingham Palace sui social il 15 settembre 2024. Dopo circa due ore, anche Kensington Palace ha fatto lo stesso. I due post, praticamente uguali, hanno sorpreso un po' tutti anche perché di solito i profili ufficiali della Corona ricordano solo gli anniversari dei membri attivi della famiglia reale.

Stando ad alcune indiscrezioni, dietro alla decisione di fare pubblicamente gli auguri a Harry ci sarebbe la principessa del Galles Kate Middleton, considerata come unica vera “mediatrice” tra la Corona e i duchi. Una fonte vicina ai reali ha dichiarato alla rivista britannica Bella, citata dall’Express: “Kate è stata la forza trainante dietro gli auguri di compleanno a Harry, visto che gradualmente ha mantenuto la promessa di ripristinare in qualche modo, prima che fosse troppo tardi, la pace e il perdono tra il reale che si è allontanato e la sua famiglia”.

"Come ha brutalizzato il fiorista": Meghan Markle, mezz'ora di delirio e insulti al telefono

"Kate - ha continuato l'insider - ha detto a William senza mezzi termini che questo non è il momento per il risentimento, che avevano bisogno di mostrare al mondo che l’amore e la famiglia sono alla base dei loro valori ma, cosa più importante, voleva che Harry avesse questo messaggio nel suo grande giorno. Significava moltissimo per Harry che i reali, come pure i Galles, inviassero questo segno di pace sui social media”. Ma non è tutto. Pare che la principessa abbia anche telefonato al cognato per fargli personalmente gli auguri di buon compleanno. “Kate ha voluto chiamarlo e inviargli un premuroso regalo. Ora è pronta a dimenticare e voltare pagina”.