Usa 2024, l'ultimo sondaggio del Nyt: ecco chi è in vantaggio tra Kamala e Trump

Manca sempre meno alle elezioni che decideranno chi sarà il prossimo presidente degli Stati Uniti. Con il ritiro anzi tempo di Joe Biden, la sfida è diventata più agguerrita che mai. In un primo momento Kamala Harris sembrava in vantaggio su Donald Trump. Ma nelle ultime settimane il tycoon sembra aver recuperato terreno. L'ultimo sondaggio del New York Times rivela che in realtà la corsa tra il repubblicano e la democratica è più serrato che mai. I campi di battaglia in cui si decideranno le sorti degli States saranno gli stati del Michigan e del Winsconsin.

I sondaggi hanno rilevato che il vantaggio della Harris di inizio agosto è stato leggermente ridimensionato dalla persistente fermezza di Trump sulle questioni economiche, uno sviluppo potenzialmente preoccupante per la vicepresidente, dato che l'economia resta la questione più importante che sposta il voto degli elettori. A meno di 40 giorni dal giorno delle elezioni, la corsa è sostanzialmente in parità in Michigan, con Harris che riceve il 48% di sostegno tra i probabili elettori e Trump che ne ottiene il 47%, ben al di sotto del margine di errore del sondaggio. Nel Wisconsin, Harris detiene il 49 per cento contro il 47 percento di Trump.

Sempre secondo i sondaggi, Harris avrebbe un vantaggio di nove punti percentuali su Trump nel Secondo Distretto Congressuale del Nebraska, il cui voto potrebbe essere decisivo nel Collegio Elettorale. In uno scenario possibile, il distretto potrebbe dare a Harris esattamente i 270 voti elettorali di cui avrebbe bisogno per vincere le elezioni se conquistasse Michigan, Wisconsin e Pennsylvania e Trump conquistasse i campi di battaglia della Sun Belt, dove i sondaggi Times/Siena mostrano che è in vantaggio.