Aziz Salha e il linciaggio dei soldati israeliani? Clamoroso a Gaza: c0m'è finito 24 anni dopo

"Giustizia è fatta", esultano gli israeliani sui social. Aziz Salha, tristemente famoso per il suo ruolo nel linciaggio di due soldati israeliani a Ramallah nel 2000, è stato ucciso in un attacco aereo a Gaza.

Lo riferiscono fonti palestinesi citate dal Times of Israel. L'immagine di Salha che agita le mani insanguinate verso la folla dopo aver ripetutamente accoltellato uno dei soldati è rimasta impressa nella mente degli israeliani come uno dei momenti decisivi della Seconda Intifada. Salha è stato liberato dalla prigione e inviato a Gaza in base all'accordo del 2011 per liberare il soldato israeliano Gilad Shalit. Non è chiaro se l'attacco in cui è stato ucciso Salha avesse specificamente lui come obiettivo.

Nel frattempo, le immagini satellitari di un hangar della base militare aerea israeliana di Nevatim, nel sud di Israele, scattate dopo la massiccia raffica di missili lanciati dall'Iran, sembrano mostrare un grande buco nel tetto. In particolare le immagini mostrano i danni al tetto di una fila di edifici vicino alla pista principale e si vedono grossi pezzi di detriti sparsi intorno all'edificio. Non è chiaro cosa abbia causato i danni. L'esercito israeliano al momento non ha risposto a una richiesta di commento in merito. Nevatim ospita gli aerei più avanzati dell'aeronautica israeliana, tra cui i caccia Stealth F-35 Lightning II di produzione statunitense. Dalle immagini satellitari non è chiaro se al momento dell'impatto ci fosse qualche aereo nell'hangar. Nevatim aveva subìto lievi danni durante un attacco iraniano con missili e droni ad aprile.

Dal Libano meridionale sono stati inoltre lanciati 25 razzi verso l'Alta Galilea, alcuni dei quali sono stati intercettati, mentre altri hanno provocato dei danni. Lo riferiscono le Forze di difesa israeliane (Idf) su X. Il quotidiano israeliano Jerusalem Post riferisce che sono scoppiati degli incendi, in particolare i vigili del fuoco hanno spento le fiamme in una zona boschiva vicino ad Haifa, nel nord di Israele, mentre un incendio nella foresta di Shlomi non è stato ancora domato.

Sempre l'Idf ha riferito che un drone è stato abbattuto dall'aviazione israeliana sul mare al largo della costa di Israele centrale. Poco dopo sono stati individuati altri due droni sul mare, uno dei quali è stato abbattuto e un secondo è atterrato in un'area aperta, secondo i militari. Nel secondo incidente, le sirene hanno suonato nella città centrale di Bat Yam. Lo riporta il Times of Israel, spiegando che gli attacchi sono stati poi rivendicati dai ribelli Houthi dello Yemen e che non ci sono stati danni o feriti. In un comunicato, gli Houthi affermano di aver colpito con successo un "obiettivo vitale" a Tel Aviv con diversi droni.