Pedro Sanchez a Paiporta, premier preso a bastonate: la sua auto distrutta a calci e pugni

La rabbia degli abitanti di Valencia scampati all'alluvione che ha lasciato sotto il fango centinaia, forse migliaia di morti (la conta dei dispersi è impressionante) non risparmia nessuno: né il Re Felipe, arrivato a Paiporta per dimostrare la solidarietà della Corona, né il premier socialista Pedro Sanchez.

Il Re è stato accolto da insulti e colpi di palle di fango, mentre il leader del governo è stato addirittura preso a bastonate. Arrivato insieme al sovrano a Paiporta, Sanchez è stato colpito di striscio alle spalle da un bastone di legno lanciato da qualcuno sul posto. Le immagini sono state diffuse dalla catena tv La Sexta. Subito dopo ha lasciato la cittadina. Sempre su X in tanti hanno postato le immagini della sua macchina mentre andava via, circondato da persone che lo insultavano.

La Moncloa, sede del governo di Madrid, ha quindi pubblicato un comunicato per confermare che il primo ministro e il suo entourage "stanno bene". "Mentre camminava per le strade di Paiporta, il corteo ha subito insulti e aggressioni da un gruppo di persone. Alcuni hanno lanciato del fango e altri oggetti. In quel momento, la scorta del presidente del governo ha attivato il protocollo di sicurezza e lo ha trasferito al Posto di Comando Avanzato", spiega il messaggio. L'auto su cui viaggiava il premier è stata poi presa a calci e pugni dalla folla inferocita.

Già sotto choc per quanto accaduto in settimana, con le polemiche per l'allarme lanciato in colpevole ritardo dalle autorità regionali (l'sms che avvertiva del disastro imminente è arrivato solo alle 20, quando cioè la strage si era già consumata), il Paese ora affronta anche le sconvolgenti immagini della contestazione popolare alle due autorità più importanti.