Vladimir Putin si congratula con Donald Trump e annuncia: "Sono pronto a dialogare con lui"

Le parole del presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump sulla guerra in Ucraina "sono meritevoli di attenzione". Lo ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, intervenendo a una riunione del club Vardai secondo quanto riferisce Ria Novosti. Il capo del Cremlino, secondo l'agenzia russa, ha chiamato Trump per congratularsi per la vittoria. "Vorrei cogliere l'occasione per congratularmi con lui per la sua elezione a presidente degli Stati Uniti", ha detto lo zar. Trump, secondo Putin, si è mostrato molto coraggioso dopo l'attentato, riporta ancora Ria Novosti. Alla domanda se sia disponibile a dialogare con Trump, il leader russo ha risposto: "Sono pronto". Per quanto riguarda la politica, si ha la sensazione che "è stato perseguitato" durante il primo periodo della sua presidenza, e cosa accadra' dopo non si sa, ha proseguito il capo del Cremlino.

Intanto la figlia transgender di Elon Musk ha annunciato sui social l'intenzione di lasciare gli Stati Uniti, dopo la vittoria di Donald Trump. Vivian Wilson, 20 anni, ripuidata dal padre per la sua transizione sessuale, da tempo aveva espresso critiche al tycoon e alla scelta di Musk di sostenerlo. Adesso Wilson ha detto di "non vedere" se stessa risiedere ancora in America. "Ci ho pensato un po' - ha scritto su Threads - ma ieri ne ho avuto la conferma. Non vedo il mio futuro negli Stati Uniti". "Anche se lui (Trump, ndr) - ha aggiunto - starà in carica solo quattro anni, anche se magicamente non dovesse esserci nessuna legge anti-trans, la gente che volontariamente ha votato questo non andrà via presto".

Vivian era nata come maschio ed era stata chiamata Xavier, ma nel 2022 ha richiesto i documenti per la transizione legale da maschio a femmina. Allo stesso tempo chiese di poter cambiare il nome in Vivian Jenna Wilson, prendendo il cognome della madre. "Io - disse - non voglio più essere legata in alcun modo al mio padre biologico".