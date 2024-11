Castello di Windsor, due banditi fanno irruzione: terrore per William e Kate, dove si trovavano

18 novembre 2024 a

Tanta paura per William e Kate Middleton. Due uomini con il volto coperto hanno scalato una recinzione alta due metri per intrufolarsi nella tenuta del Castello di Windsor. In quel momento, i due membri della famiglia reale stavano dormendo nel loro cottage a pochi metri di distanza. Stando a quanto si apprende, i due uomini si sono serviti di un camion rubato per sfondare un cancello di sicurezza per sottrarre alcuni veicoli agricoli. Ora il cancello è distrutto.

Il tentativo di irruzione si è verificato proprio dopo che gli ufficiali armati sono stati rimossi dagli ingressi pubblici del Castello di Windsor. Ma si ritiene che gli agenti siano ancora presenti e pattuglino i terreni della tenuta. Una fonte ha detto che i ladri dovevano aver "guardato il Castello di Windsor per un po' di tempo". Re Carlo era in Scozia e si dice che la consorte fosse in India al momento del raid. "Intorno alle 23:45 di domenica 13 ottobre, abbiamo ricevuto una segnalazione di furto con scasso in una proprietà sul terreno della Crown Estate vicino alla A308 a Windsor - ha riferito un portavoce della polizia della Thames Valley -. I delinquenti sono entrati in una fattoria e sono fuggiti con un pick-up Isuzu nero e un quad rosso. Si sono poi diretti verso la zona di Old Windsor/Datchet".

Al momento, l'indagine è ancora in corso e non è stato effettuato alcun arresto. Kate e William si sono trasferiti da Kensington Palace ad Adelaide Cottage, situato all'interno del Windsor Great Park, nell'estate del 2022. Il cottage, che dispone di quattro camere da letto, è stato ritenuto sufficiente poiché non vi è personale residente. Gli assistenti si recano alla proprietà quando i loro servizi sono necessari.