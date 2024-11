Emmanuel Macron, elogio a sorpresa della Meloni: "Mercosur, davvero una bella mossa"

19 novembre 2024 a

Giorgia Meloni "ha fatto davvero una bella mossa sul Mercosur": a elogiare il premier è stato inaspettatamente il presidente francese Emmanuel Macron. Che ha visto il presidente del Consiglio a margine del G20 in Brasile. "Ci siamo incontrati, lei è qui a Rio con la figlia Ginevra", ha detto Macron ad alcuni giornalisti italiani, spiegando di essere "soddisfatto", perché si tratta di "una battaglia comune" su cui Italia e Francia hanno la stessa posizione. Una sintonia piuttosto inusuale, che premia ancora una volta il lavoro della Meloni.

Si consolida così l'asse tra Parigi e Roma per bloccare l'accordo commerciale tra Ue e Mercosur, il mercato comune dell'America meridionale a cui aderiscono Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay e Venezuela. Non si sa, però, se in quel colloquio, che il presidente francese ha confermato, i due abbiano affrontato anche la delicata questione delle nomine europee. Il nodo è sempre lo stesso: quello dei sei vice-presidenti esecutivi legato soprattutto alla fronda dei popolari spagnoli contro Teresa Ribera, accusata di essere una dei principali responsabili dell'alluvione di Valencia.

L'altro nome in stallo è quella di Raffaele Fitto, osteggiato dal gruppo europeo di sinistra. Come la Meloni, però, pure Macron spingerebbe per un'intesa che porti al via libera "a pacchetto" dei sei vice della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Come il premier, infatti, anche il presidente francese vuole che il suo commissario, Stéphane Séjourné, non rischi di finire impallinato.