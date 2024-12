Accusano Israele e non vedono che sono i fanatici islamici a far esplodere il Medio Oriente

08 dicembre 2024 a

Premessa numero uno sulla guerra in Siria. Nell’orrido confronto tra i jihadisti antigovernativi e quel che resta del regime di Assad, torna buona la celebre rasoiata attribuita a Henry Kissinger ai tempi del conflitto tra Iran e Iraq: «È un peccato che non possano perdere entrambe le parti».

Premessa numero due. Sono spariti – qui in Italia – i manifestanti, che sulla Siria non organizzano piazzate né gridano slogan né srotolano striscioni. E come mai? Perché alcuni tifano per Assad (e soprattutto per la casa madre iraniana) e altri per Erdogan. Ma soprattutto non c’è in questo caso il mastice che li terrebbe tutti magicamente uniti: la possibilità di incolpare Israele. E del resto si sa: la vita di un arabo o un musulmano, qui in Europa, vale politicamente e mediaticamente solo se è spezzata da una pallottola israeliana. In mancanza di questa condizione, cioè in mancanza della possibilità di criminalizzare Gerusalemme, c’è silenzio e disinteresse.