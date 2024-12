Donald e Giorgia la nuova coppia. La premier: "Rapporto privilegiato"

09 dicembre 2024 a

a

a

La foto viene postata dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ed è il suggello visivo di quella vicinanza che, con molte probabilità, continuerà a legare Palazzo Chigi e la Casa Bianca anche dopo il ritorno di Donald Trump. Nel post si affiancano due immagini, in una la premier compare con il Presidente eletto degli Stati Uniti, in un’altra c’è anche un terzo interlocutore, Elon Musk, tycoon in molti settori (dall’intelligenza artificiale all’areospazio fino all’auto elettrica) e con cui la leader di Fratelli d’Italia ha da tempo instaurato una sinergia di vedute. «È stata una piacevole occasione di dialogo quella di questa sera all’Eliseo con Donald J Trump ed Elon Musk», scrive Giorgia Meloni a corredo delle fotografie. Il contesto è la cena organizzata all’Eliseo da Emmanuel Macron per i leader che hanno partecipato alla riapertura della cattedrale di Notre-Dame. (...)



Clicca qui, registrati gratuitamente su Liberoquotidiano.it e leggi l'articolo integrale di Pietro De Leo