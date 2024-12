Aereo caduto in Kazakistan, il Cremlino impone il silenzio. "Pallone d'ossigeno a bordo", la versione di Mosca

26 dicembre 2024 a

La Nato ha chiesto un'indagine "approfondita" sull'incidente dell'Embraer 190 della Azerbaijan Airlines, che non è riuscito a completare il volo da Baku, in Azerbaijan, a Grozny, in Cecenia, e si è schiantato in Kazakistan mercoledì, uccidendo 38 persone e ferendone 29.

"I nostri pensieri e le nostre preghiere sono rivolti alle famiglie e alle vittime del volo J28243 della Azerbaijan Airlines. Auguriamo ai feriti dell'incidente una pronta guarigione e chiediamo un'indagine approfondita", ha dichiarato la portavoce della Nato Farah Dakhlallah in un messaggio sui social media. L'incidente è avvenuto vicino alla città di Aktay, in Kazakistan, dopo che l'aereo non era riuscito ad atterrare nella città russa di Grozny, in Cecenia. In una conferenza stampa, il portavoce della Procura generale dell'Azerbaigian, Kanan Zeinalov, ha dichiarato che gli specialisti dell'Azerbaigian e del Kazakistan stanno collaborando per chiarire le cause della tragedia, e oggi è stato annunciato che si uniranno a loro anche esperti brasiliani (per il costruttore dell'aereo).

"Buchi di proiettile". Aereo precipitato in Kazakistan, qualcosa non torna: in un video i sospetti sui russi | Guarda

Finora, le possibili cause del disastro aereo includono la collisione con uno stormo di uccelli e l'esplosione di un pallone di ossigeno a bordo dell'aereo. Tuttavia, diversi blogger militari russi favorevoli alla guerra, tra cui Fighterbomber, hanno sottolineato che l'aereo potrebbe essere stato abbattuto dalle difese aeree russe, indicando presunti impatti di schegge nelle immagini dei rottami della fusoliera dell'aereo.

Secondo il Cremlino, però, è prematuro, mentre le indagini sono ancora in corso, fare ipotesi sulle cause dell'incidente aereo. "Attualmente è in corso un'indagine - ha affermato Dmitry Peskov, il portavoce del presidente Putin -. Sarebbe sbagliato formulare ipotesi prima che la commissione d'inchiesta presenti le sue conclusioni. Ovviamente, non possiamo farlo. Nessuno dovrebbe farlo". Peskov ha poi ricordato che ieri il presidente russo ha espresso le condoglianze alle famiglie e ai conoscenti delle vittime dell'incidente e ha augurato una pronta guarigione ai feriti.

Aereo caduto in Kazakistan, "l'ultima pista": il video sconvolgente a bordo prima del disastro

L'Azerbaigian invece oggi osserva una giornata di lutto nazionale. Ad Astana le autorità kazake hanno aperto un'inchiesta, mentre si fa strada fra alcuni esperti militari come detto l'ipotesi che l'aereo, che era decollato da Baku diretto a Grozny, capitale della repubblica russa caucasica della Cecenia, sia stato colpito dalla contraerea russa proprio in Cecenia. Un'ipotesi che, secondo l'opinione di molti esperti sui social, sarebbe avvalorata dai numerosi fori di varie dimensioni presenti visibili sul segmento posteriore della fusoliera, rimasto sostanzialmente integro, che fanno pensare alle schegge di un'esplosione. Il presidente della camera alta del parlamento kazako (Senato), Maulen Ashimbaiev, ha dichiarato che "non è possibile" per ora dire che cosa abbia causato il disastro. "Dei veri esperti se ne occupano e arriveranno alle loro conclusioni. Né il Kazakistan, né la Russia, né l'Azerbaigian hanno interesse a nascondere informazioni", ha detto il dirigente politico kazako citato dall'agenzia russa Tass.