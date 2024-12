Norvegia, pullman con 60-70 persone a bordo precipita in mare: il primo drammatico bilancio

26 dicembre 2024 a

Terribile incidente in Norvegia, dove il giorno di Santo Stefano è stato funestato da una tragedia. Una corriera nel nord del Paese con circa 60-70 persone a bordo è stata infatti coinvolta in un incidente in strada ed è precipitata in mare. Non è ancora chiaro se la causa del disastro sia stato uno scontro con un altro mezzo, una imperizia di chi era al volante o le difficili condizioni meteo.

L'allarme è scattato alle 14.02 e sul posto, sulla E10 nel comune di Hadesl, si stanno dirigendo soccorritori da tutta la regione nord del Paese scandinavo. "Le condizioni meteorologiche sul posto sono pessime. Sono stati inviati sul posto elicotteri di soccorso da Bodo e Tromso, oltre ad altri servizi di emergenza", ha dichiarato Jan Eskil Severinsen, del Centro norvegese di coordinamento dei soccorsi, intervistato dall'emittente di servizio pubblico norvegese, Nrk.

A bordo del bus c'erano 58 persone. Immediatamente sono scattate le operazioni di soccorso. Un primo bilancio riferisce di tre morti e quattro feriti gravi. L'incidente è avvenuto lungo la E10 nella municipalità di Hadsel. Dopo lo schianto, il bus era parzialmente sott'acqua.