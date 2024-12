Aereo caduto, la nuova versione di Vladimir Putin: "Interferenza esterna"

28 dicembre 2024 a

a

a

Il presidente russo Vladimir Putin si è scusato con il suo omologo dell'Azerbaigian, Ilham Aliyev, per il “tragico incidente” dell'aereo azero precipitato vicino ad Aktau, in Kazakistan, in cui sono morte 38 persone. Lo zar si è scusato del fatto che lo schianto dell'aereo dell'Azerbaigian Airlines sia avvenuto nei cieli sopra la Russia, ha espresso ancora una volta le sue condoglianze alle famiglie delle vittime e ha augurato una pronta guarigione ai feriti. Lo ha riportato Ria Novosti.

Nella nota del Cremlino in cui si dà notizia della telefonata tra Vladimir Putin e Ilham Aliyev non viene riferita la possibile ammissione di responsabilità da parte della Russia nell'incidente aereo. Il Cremlino ha anche sottolineato che l'aereo passeggeri azero ha ripetutamente tentato di atterrare all'aeroporto di Grozny che in quel momento era però sotto attacco ucraino, respinto poi dai sistemi di difesa aerea russi. Il Cremlino non ha specificato se uno dei sistemi di difesa aerea possa aver colpito il velivolo.

Putin ha sottolineato la necessita' di un'indagine "obiettiva e trasparente" sullo schianto di un aereo di linea azerbaigiano in Kazakistan, che Washington ed esperti ritengono potrebbe essere dovuto agli occidentali a un aereo russo. "La commissione governativa kazaka incaricata di indagare su tutti i dettagli dell'incidente si rivolgerà a esperti russi, azeri e brasiliani. Questo lavoro, svolto sul territorio del Kazakistan, sarà obiettivo e trasparente", ha indicato Putin durante una telefonata con il suo omologo kazako, Kassym-Jomart Tokayev riferita dal Cremlino.