Canada, guasto al carrello: l'ala prende fuoco e l'aereo si inclina, panico a bordo

Brusco atterraggio per il volo Air Canada 2259 della compagnia Pal Airline a causa di un guasto al carrello. L'incidente è avvenuto ad Halifax, nella regione canadese della Nuova Scozia, nella serata di sabato 28 dicembre, a poche ore di distanza del disastro aereo in Corea del Sud. L’aereo si è inclinato su un lato durante la manovra e l'ala sinistra ha preso fuoco poco dopo aver toccato terra. Per fortuna, l'incidente non ha causato vittime e solo qualche passeggero ha riportato lievi ferite. Dopo l'incidente, l'Halifax Stanfield Airport è stato chiuso per 90 minuti.

Quando il velivolo è arrivato sulla pista dello scalo, i passeggeri hanno avvertito un forte rumore, come uno schianto. Poi l’aereo si è inclinato leggermente su un lato, con un’ala dell’aereo che ha iniziato a toccare terra insieme al motore. Sul lato sinistro si è quindi sviluppato un principio di incendio, che qualcuno a bordo ha ripreso col telefono. Nel frattempo, il fumo entrava dai finestrini sigillati. I piloti, intanto, hanno compiuto le manovre necessarie a tenere il mezzo sulla pista ed evitare conseguenze peggiori.

Una passeggera ha spiegato a CBC News che l’aereo aveva una capienza di circa 80 posti ed era quasi pieno. "Tutti i passeggeri e l’equipaggio a bordo sono stati fatti sbarcare e trasportati lontano dall’aeroporto - ha spiegato in una nota l’Halifax Stanfield Airport -. Lo scalo è stato chiuso per alcune ore, ma una delle nostre piste è stata liberata per riprendere le operazioni regolari".