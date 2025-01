Aereo diretto a Roma, "incendio a bordo": atterraggio di emergenza in Egitto, cos'è successo

05 gennaio 2025 a

Atterraggio di emergenza a Sharm el-Sheikh per un aereo charter diretto a Roma-Fiumicino. Il motivo? Un principio di "incendio a bordo" provocato da un "guasto" circa 25 minuti dopo il decollo dallo stesso scalo. Lo riferiscono fonti aeroportuali egiziane al Cairo precisando che si tratta di un velivolo della Etf Airways, una compagnia aerea croata specializzata in voli charter. Per fortuna, però, non ci sono stati feriti tra i passeggeri e lo staff di bordo e tutto si è risolto nel giro di qualche ora.

Il Boeing 737-8Q8, infatti, è poi stato riparato. E la ripartenza, in sicurezza, è avvenuta con due ore di ritardo. A bordo circa 200 persone tra passeggeri ed equipaggio. L'atterraggio del volo NO6243 ha causato "uno stato di allerta elevato per i mezzi antincendio e le ambulanze dell'aeroporto", è stato precisato. In ogni caso, il pilota è comunque "riuscito ad atterrare in sicurezza".

Solo ieri sera, sabato 4 gennaio, sempre nell'aeroporto internazionale di Sharm, un Airbus A321 della compagnia russa "Ural Air" diretto a Ekaterinburg con 236 passeggeri a bordo aveva compiuto un atterraggio di emergenza per un "guasto tecnico a uno dei motori, dieci minuti dopo il decollo", come ha riferito il sito della tv Sky News Arabia citando fonti ufficiali egiziane.