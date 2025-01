Apocalisse a Los Angeles, brucati 117 km quadrati: "Rogo dovuto a un guasto alla rete elettrica"

10 gennaio 2025 a

Joe Biden ha definito l'incendio che sta annientando Los Angeles il più "devastante" della storia della California. Kamala Harris ha parlato invece di una sorta di "apocalisse". Secondo il Los Angeles Times è il più "costoso" della storia. E non potrebbe essere altrimenti. Al momento, il bilancio delle vittime è salito a 10 persone. Ma questa cifra è destinata a salire con il passare delle ore. "Non abbiamo ancora dati certi", ha ammesso lo sceriffo della contea di Los Angeles Robert Luna. Circa 117 chilometri quadrati sono già andati in fumo. Più o meno l'equivalente della dimensione della città di San Francisco. Le persone sfollate sono più di 180mila. Secondo le forze dell'ordine, l'incendio si sarebbe scatenato a causa di alcuni problemi nella rete elettrica.

Ma c'è anche un ipotesi molto più macabra. Le forze dell'ordine ritengono infatti che questa serie di incendi sia stata scatenata dalla mano di una persona. E, nel frattempo, è già stato arrestato un sospetto piromane. L'uomo è stata beccato mentre stava tentando di applicare un incendio nella Ybarra Road a Woodland Hills con un lanciafiamme artigianale. Il piromane è stato individuato dai residenti, che hanno provveduto subito a bloccarlo e ad avvertire la polizia.

Come i devastanti roghi di due anni fa a Maui, nelle Hawaii, anche i roghi di Los Angeles sarebbero stati provocati da problemi nella rete elettrica. Lo sostiene Whisker Lab, una società che raccoglie dati da sensori in grado di monitorare problemi sulla griglia delle forniture energetiche. La società sostiene che il suo sistema ha rilevato segni di stress sulle linee elettriche vicino ai luoghi da cui sono partiti i roghi prima che divampassero le fiamme. Nel 2023 i sensori della società avevano fornito alcune delle prime prove che l'incendio a Maui era stato causato da linee elettriche.