Gianni Cenni, il pizzaiolo italiano arrestato in Donbass

Un cittadino italiano arruolatosi come volontario nell'esercito russo sarebbe stato catturato dalle forze speciali ucraine in Donbass. Lo riporta Today.it spiegando che si tratterebbe di Gianni Cenni, nato il 19 agosto 1973, secondo quanto riporta il libretto militare rilasciatogli dal ministero della Difesa russo e da un documento dove si legge anche la data di arruolamento, avvenuta lo scorso 13 novembre 2024 nell'unità militare 58198, I° reggimento corazzato.

Sempre secondo i documenti che la testata ha visionato Cenni avrebbe due figli e sarebbe sposato. L'esercito ucraino lo avrebbe catturato tra il 7 e l'8 gennaio tra la zona di Kupyansk e la regione di Lugansk. "Grazie a un lavoro di Osint (intelligence su fonti aperte,ndr) si è riusciti a risalire a una sua recente attività lavorativa in Russia, nella cittadina di Samara, capoluogo dell'omonima regione sul fiume Volga, dove lavorava come pizzaiolo nel ristorante italiano Anima", spiega ancora Today.it.

La testata ha inoltre pubblicato un video esclusivo della durata di 10 secondi dove si vede un uomo appoggiato contro un muro e con le mani legate pronunciare la frase "Ciao, buonasera - sono Giovanni, italiano".

Come ricorda Today.it, Cenni sarebbe il primo volontario italiano nell’esercito russo catturato dall’inizio dell’invasione. Contattato dal sito italiano, Gianguido Breddo, imprenditore nella ristorazione a Samara e console onorario in Russia che con Cenni ha lavorato spiega: "È stato mio dipendente fino a circa un anno fa, poi si è licenziato. Sapevo che si era spostato a sud di Volgograd, ma non ricordo esattamente dove. Era un tipo particolare, napoletano, con un carattere sopra le righe e, ecco, sapere adesso che è andato a combattere non mi stupisce".