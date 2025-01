Germania, elezioni annullate se vince AfD? "Se necessario faremo come in Romania"

11 gennaio 2025 a

Thierry Breton mette in guardia i Paesi dell'Unione europea. L'ex Commissario dell'Ue per i mercati interni e i servizi di Ursula von der Leyen ha lanciato una minaccia esplicita alla Germania. E a Elon Musk. Ma prima partiamo dal principio. Il miliardario sudafricano era già stato preso di mira dal falco europeo quando era stato accusato di diffondere fake news tramite il social di sua proprietà. "Abbiamo indicazioni secondo cui X/Twitter viene utilizzato per diffondere contenuti illegali e disinformazione nell’Ue", aveva scritto in una lettera Breton. E ora è tornato a calcare la mano sul tema: "e non rispetteranno la legge, ci saranno multe. E se continueranno a non rispettarla, la legge prevede anche la possibilità di un divieto".

Breton ha ricollegato la questione della disinformazione su X alla controversa elezione annullata in Romania. Il candidato - ostile alla Nato - Georgescu aveva vinto il primo turni. Ma poi la Corte Costituzionale romena aveva deciso che il vincitore fosse stato favorito da sospette "ingerenze russe" su TikTok. Senza però poterlo provare. "Applichiamo le nostre leggi in Europa quando c’è il rischio che vengano aggirate. Lo abbiamo fatto in Romania, e – anticipa – se necessario lo dovremo fare anche in Germania", ha spiegato Breton.

Le elezioni in Germania stanno diventando uno snodo cruciale per gli equilibri politici mondiali. Soprattutto alla luce dell'endorsement di Elon Musk. "Solo AfD può salvare la Germania", aveva scritto su X. Ma, stando a quanto sostiene Breton, è facile aspettarsi che la questione non sia finita qui.