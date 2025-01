Elon Musk, il Nyt: "Avrà un suo ufficio alla Casa Bianca"

14 gennaio 2025 a

Elon Musk avrà il suo posto nelle stanze dei bottoni. Il miliardario sudafricano, braccio destro di Donald Trump nella campagna elettorale per le presidenziali statunitensi, avrà infatti un suo ufficio nel complesso della Casa Bianca. In questo modo potrà avere un contatto stretto con il repubblicano una volta che si sarà insediato a Washington. Questo è quanto rivela il New York Times, secondo cui mr. Tesla andrà a occupare uno spazio all'Eisenhower Executive Office Building. Non è invece ancora chiaro se anche Vivek Ramaswamy, che guiderà insieme a Musk il Dipartimento per l'efficienza, avrà il medesimo spazio.

Sempre secondo il quotidiano di New York, Elon Musk starebbe valutando con il transition team di Donald Trump quale sarà il suo accesso alla West Wing della Casa Bianca. Una notizia che è una doccia gelata per le sinistre mondiali, che hanno individuato in Trump il nuovo leader della cosiddetta "tecnodestra" globale e, soprattutto, il nuovo principale "nemico", lo spauracchio, il bersaglio grosso.

Intanto TikTok ha definito come "pura finzione" le notizie secondo cui le autorità cinesi starebbero valutando la cessione delle sue operazioni americane a Elon Musk, nel caso in cui l'app venisse bandita negli Stati Uniti entro la fine della settimana. Stando a quanto riferito da Bloomberg, alti funzionari di Pechino starebbe discutendo di piani d'emergenza per TikTok nel contesto delle tensioni con l'amministrazione di Donald Trump. Nei giorni scorsi si è vociferato circa un ruolo di Elon Musk per il social network cinese. Secondo questo scenario, il miliardario sudafricano dovrebbe acquisire TikTok Usa insieme alle proprie operazioni. "Non ci si può aspettare che commentiamo una pura finzione," ha dichiarato un portavoce di TikTok.