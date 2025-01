Elon Musk, il suo razzo si distrugge? Miliardi in fumo e lui se la ride: il video

17 gennaio 2025 a

Non è andato nel migliore dei modi il settimo lancio della nave di SpaceX, il progetto firmato e guidato dal tycoon Elon Musk per i futuri viaggi nello spazio. Se il razzo Super Heavy della Starship è rientrato correttamente agganciandosi alla torre di lancio, dalla quale era partito poco meno di sette minuti prima, la capsula invece è andata perduta. Secondo quanto si legge sul sito ufficiale, si sarebbe disintegrata dopo un incendio. Gli eventuali detriti potrebbero essere caduti nella zona di sicurezza prevista al momento della pianificazione del volo. Si sarebbe trattato di un incidente di percorso, dal momento che la capsula sarebbe dovuta rientrare con un ammaraggio nell'oceano Indiano insieme alle dieci copie dei satelliti Starlink che avrebbe dovuto rilasciare.

Intanto l'Amministrazione federale dell'aviazione americana ha fatto sapere di aver bloccato e deviato alcuni voli per via dei detriti legati all'ultima missione di SpaceX. Ma in poco tempo ha garantito anche che il traffico aereo è già tornato alla normalità. "Il successo è incerto, ma il divertimento è garantito!", ha scritto Musk su X condividendo uno dei video del lancio dove si vedono i detriti in caduta.

