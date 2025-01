Luisa Morgantini di Avs e Bongiorni del "Sole 24 Ore" arrestati da Israele in Cisgiordania

30 gennaio 2025 a

Sono stati arrestati in Cisgiordania l'ex eurodeputata Luisa Morgantini e il giornalista del Sole24Ore Roberto Bongiorni. I due sono stati fermati a Kiriat Arba, una delle colonie israeliane fra Betlemme e Hebron, insieme alle loro due guide palestinesi. Il fermo è avvenuto nella mattinata di giovedì 30 gennaio. Morgantini è un'ex eurodeputata di Rifondazione Comunista, oggi in Alleanza Verdi e Sinistra italiana da indipendente, nonché figura storica del movimento per la costruzione della pace in Palestina.

Battaglia per cui in passato è stata candidata al premio Nobel. Morgantini aveva accompagnato Bongiorni a Kiriat Arba e, insieme alle guide, erano da poco arrivati alla colonia, quando sono stati bloccati e perquisiti da una pattuglia dell’Idf. L'accusa? Aver violato una zona militare. Così i quattro sono stati portati in una base nei pressi di Hebron. Computer, telefoni e attrezzatura sono stati tutti messi sotto sequestro.

Secondo le prime indiscrezioni, Morgantini e Bongiorni sarebbero riusciti a dare l’allarme prima di essere bloccati e portati via. La notizia è stata immediatamente trasmessa al consolato italiano a Gerusalemme che ha informato la Farnesina, che sarebbe già al lavoro per capire quanto sia successo. "Il ministero - ha spiegato lo stesso Nicola Fratoianni, leader di Sinistra italiana - è già stato avvisato e si sono messi in contatto con le autorità israeliane. La vicenda è seguita dall’unità di crisi del Consolato".