Usa, Donald Trump: "Ho ordinato un raid aereo", chi finisce nel mirino

"Stamane ho ordinato un raid aereo di precisione contro uno dei leader dell'Isis e altri terroristi in Somalia". Lo ha annunciato Donald Trump su Truth. "Questi assassini, che abbiamo trovato nascosti nelle caverne, minacciavano gli Stati Uniti e i nostri alleati", ha aggiunto Trump. "Gli attacchi hanno distrutto le caverne in cui vivevano e ucciso molti terroristi senza danneggiare in alcun modo i civili", ha sottolineato il presidente americano accusando "Biden e i suoi amici di non aver portato a termine il lavoro". "L'ho fatto io! Il messaggio all'Isis e a tutti gli altri che vogliono attaccare gli americani è che 'ti troveremo e ti uccideremo!'", ha concluso.

Intanto l'attivismo del nuovo presidente americano si fa sentire anche in Medio Oriente. Il presidente dell'Egitto, Abdel Fattah al-Sisi, ha ricevuto una telefonata dal presidente Usa Donald Trump durante la quale ha affermato che la comunità internazionale "conta sulla capacità di Trump di raggiungere un accordo di pace permanente e storico" in Medioriente. Ne ha dato notizia la presidenza egiziana in una nota, descrivendo la telefonata come "positiva". Al-Sisi ha sottolineato l'importanza di raggiungere una "pace permanente" nella regione.

"Oggi gli americani celebrano il ritorno del cittadino americano-israeliano Keith Siegel e di due israeliani tenuti prigionieri dai terroristi di Hamas dal 7 ottobre 2023". Lo ha affermato in una nota la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt. "Il Presidente Trump e la sua amministrazione hanno lavorato diligentemente per garantire il loro rilascio e si sono impegnati a liberare tutti gli ostaggi rimasti", ha aggiunto.