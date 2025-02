Donald Trump fa centro: chi è stato ucciso nel raid ordinato dal presidente contro l'Isis

02 febbraio 2025 a

Il generale Adan Abdi Hashi, comandante delle Forze Devish del Puntland, in Somalia, ha affermato che gli attacchi aerei statunitensi hanno preso di mira almeno 10 posizioni dei militanti dello Stato Islamico nell’area di Cal-Miskaad, che fa parte dei monti Golis. I funzionari della regione semi-autonoma del Puntland in Somalia hanno ringraziato gli Stati Uniti sui social media, definendo l’operazione un successo. "L’ultimo attacco aereo ha portato all’eliminazione di diversi membri di alto rango dell’Isis", secondo la dichiarazione.

"Questa mattina ho ordinato attacchi aerei militari di precisione contro" un leader "dell’Isis e altri terroristi da lui reclutati e guidati in Somalia", aveva affermato sul social Truth il presidente Usa Donald Trump. "Questi assassini, che abbiamo trovato nascosti in grotte, minacciavano gli Stati Uniti e i nostri alleati. Gli attacchi hanno distrutto le grotte in cui vivevano e ucciso molti terroristi senza danneggiare in alcun modo i civili", ha sostenuto il tycoon, accusando poi il predecessore Joe Biden di "non aver agito abbastanza rapidamente per portare a termine il lavoro. Io l’ho fatto! Il messaggio all’Isis e a tutti gli altri che vogliono attaccare gli americani è: vi troveremo e vi uccideremo!", aveva scritto Trump. A quanto pare l'operazione è stata portata a termine con successo.