Burnley, si sveglia e va in bagno? Una scoperta da incubo, cosa trova nel water

Si sveglia, va in bagno e trova una sgradevole sorpresa, una "presenza" inattesa nel water: un lungo serpente. Un risveglio da incubo quello raccontato da Kacey-Leigh Moss, una ragazza di 21 anni di Burnley, nel Lancashire, Regno Unito. Lo spiacevole episodio risale allo scorso 24 gennaio. Come lei stessa ha spiegato ai tabloid britannici, per fortuna si è accorta subito che c'era qualcosa che di strano che si muoveva all'interno del wc. In questo modo è riuscita a evitare pericolosi contatti. "Quando mi sono avvicinata, ho visto che era tutto avvolto a spirale dentro il water - ha raccontato -. Sono rimasta paralizzata, non ero mai stata così spaventata in vita mia".

Dopo aver visto il serpente, la ragazza è corsa a svegliare il fidanzato Henry per chiedere aiuto. A quel punto la coppia si è rivolta al personale specializzato della Rspca (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals), un ente benefico che promuove il benessere degli animali in Inghilterra e in Galles. "Abbiamo cercato su Google per capire a chi rivolgerci, ma la Rspca apre solo alle otto, quindi abbiamo dovuto aspettare due ore per chiamarli. Ci hanno detto che è una situazione piuttosto insolita, ed effettivamente è molto rara nel Regno Unito".

La coppia ha quindi aspettato l'arrivo dei soccorsi, riprendendo l'animale con il telefono, così da mostrarlo a parenti e amici, increduli di fronte a quella storia. Quando il personale della Rspca è arrivato nell'abitazione, l'animale era già risalito nelle tubature. L'operatore allora ha provato a recuperarlo con un uncino, ma senza riuscirci. "Il pensiero che possa essere ancora nascosto nei tubi è terribile - ha raccontato la 21enne -. Adesso non riesco più ad andare in bagno". Secondo gli esperti, si tratterebbe di un comune serpente del grano, un esemplare non velenoso.