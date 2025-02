Salvini e Patrioti a Madrid, irruzione della Femen seno all'aria: si scatena un pandemonio

08 febbraio 2025 a

Sceneggiata firmata Femen al vertice dei Patrioti in svolgimento oggi, sabato 8 febbraio, a Madrid. Un'attivista e contestatrice, rigorosamente a seno nudo, è stata fermata dal servizio di sicurezza al raduno politico dopo aver fatto irruzione in sala. Sul petto l'attivista, come detto appartenente al movimento Femen, portava la scritta: "Make Europe antifascist again", ovvero "rendi l'Europa di nuovo antifascista".

Lo slogan - chiaro riferimento al Mega, Make Europe great againe, lanciato da Elon Musk - è stato urlato durante il primo intervento in sala del leader estone Martin Helme, del Partito popolare conservatore aderente ai Patrioti. L'attivista è stata fermata dai servizi di sicurezza ed è stata condotta all'esterno della struttura dagli agenti di polizia. La ragazza però ha opposto resistenza, dimenandosi in modo scalmanato, rendendo così più difficili le operazioni della polizia.

Una activista de Femen, que iba con los pechos al descubierto, interrumpe la cumbre de Patriotas que preside Abascal al grito de "al fascismo ni un paso más" pic.twitter.com/49PjXsPB9L — Maite con i latina♀️ (@MaiteMNa) February 8, 2025

Feminist de FEMEN siente la necesidad de mostrar sus pechos en el acto de Patriots, si es que ven a un tío de derechas y no pueden evitarlo, lo de hacer el ridículo, tampoco. pic.twitter.com/YmFihbm9rb — David Santos (@davidsantosvlog) February 8, 2025