Meghan Markle ha flirtato col principe William? Le indiscrezioni clamorose (e la durissima reazione di Harry)

09 febbraio 2025 a

I rapporti tra il principe William e il principe Harry, è vicenda nota da molti anni, sono pessimi. Oggi quasi inesistenti. Forse irrecuperabili. E dietro a questa clamorosa rottura, oltre alle molteplici vicende già note, potrebbe esserci anche Meghan Markle, la moglie di Harry, l'attrice invisa alla Corona e con la quale il principino è "fuggito" negli States. Il punto è che, anche se non ci sarebbe mai stato un vero e proprio flirt con William, Harry non ha mai digerito alcuni atteggiamenti di lei con il fratello.

Questo è quanto emerge dal libro Yes Ma'am: The Secret Life of Royal Servants, scritto dal giornalista ed esperto di reali Tom Quinn, di cui alcuni estratti sono stati anticipati dai media britannici. Il volume raccoglie testimonianze e retroscena dello staff di corte, e questi rivelano come l’atteggiamento spontaneo e forse troppo caloroso di Meghan - baci, abbracci, molto contatto fisico - abbia generato incomprensioni all’interno della Famiglia Reale, dove il protocollo è molto rigido e formale.

Tra il 2016 e il 2020, chi ha lavorato a stretto contatto con i Windsor ha raccontato come alcuni membri della famiglia abbiano faticato ad adattarsi ai modi di Meghan. Proprio in questo contesto sarebbe nato un pettegolezzo infondato riguardo a un presunto atteggiamento troppo disinvolto nei confronti di William, che sarebbe stato erroneamente interpretato come un tentativo di flirtare da parte di lei.

Secondo Quinn, queste voci avrebbero messo in forte imbarazzo l’erede al trono e, indirettamente, avrebbero contribuito a raffreddare ulteriormente i rapporti con il fratello Harry. Un deterioramento culminato poi con la decisione dei duchi di Sussex di lasciare la famiglia reale e trasferirsi negli Stati Uniti nel 2020. Un addio che ad oggi, nonostante alcune voci contrarie, appare senza ritorno.