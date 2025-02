"Jet americano a Mosca, a bordo c'è Witkoff": tam tam impazzito in Russia, un mistero internazionale

11 febbraio 2025 a

a

a

L’inviato speciale del presidente americano Donald Trump per il Medioriente, Steve Witkoff, sarebbe in viaggio verso Mosca. Lo rivelano i dati di Flightradar 24, che dimostrerebbero il fatto che il suo aereo sia entrato nello spazio aereo russo. La visita di Witkoff a Mosca non era stata annunciata né dalla Casa Bianca, né dal Cremlino. Al momento non si conosce quindi quale sia l’obiettivo della missione di Witkoff a Mosca.

E proprio attorno a questo viaggio si è consumato un vero e proprio giallo internazionale. Infatti il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha dichiarato di non avere informazioni in merito alle segnalazioni non confermate su Telegram secondo cui l’inviato statunitense per il Medio Oriente Steve Witkoff potrebbe essere volato a Mosca e ha aggiunto che non erano previsti incontri con lui. Lo riportano le agenzie russe. "I contatti tra Russia e Stati Uniti si sono intensificati", ma "il Cremlino non ha informazioni sull’arrivo a Mosca di Steve Witkoff", il consigliere del presidente americano Donald Trump e suo inviato in Medioriente. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov nel corso di una conferenza stampa. "Il Cremlino non ha informazioni sull’arrivo a Mosca di Steve Witkoff, che viene definito un consigliere non ufficiale di Trump. Non sono previsti contatti", ha affermato Peskov.