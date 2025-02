Meghan Markle, "ci ha copiato": altri guai per la duchessa, chi la mette nel mirino

20 febbraio 2025 a

a

a

Non c'è pace per Meghan Markle, che ora è stata accusata di aver copiato un logo. La duchessa di Sussex ha lanciato di recente un nuovo marchio di prodotti dedicati al lifestyle, "As Ever", che sostituisce la sua linea precedente, "American Riviera Orchard". Il nuovo marchio è stato annunciato dalla moglie del principe Harry sui propri profili social in vista dell'inizio della sua serie, "With Love, Meghan", in uscita su Netflix il prossimo 4 marzo. A puntarle il dito contro, come riporta il Sun, è stata Francisca Mora Veny, sindaca del piccolo comune di Porreres sull'isola spagnola di Maiorca. Quest'ultima, in particolare, ha accusato Markle di aver copiato il logo del marchio, che raffigura una palma e due uccelli, dallo stemma della località risalente al 1370.

"L'unica differenza tra il suo logo e il nostro stemma è che nel suo ci sono due colibrì, mentre nel nostro ci sono rondini o piccioni", ha detto la prima cittadina al tabloid. Proprio di recente il Sun, che ha riportato la notizia, ha concordato con Harry una pesante transazione extragiudiziale nella vicenda della causa legale avviata dal secondogenito di re Carlo per le intercettazioni e violazioni della sua privacy, affidate ad alcuni investigatori su mandato dei vertici giornalistici e societari. Tornando alla questione del logo, invece, la sindaca spagnola ha chiesto a Meghan di cambiarlo. Per convincerla si è perfino detta pronta a invitarla a Porreres.