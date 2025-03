Russia, i cecchini sul cammello: come sfuggono ai droni

03 marzo 2025 a

Cecchini russi al fronte a dorso di cammello. Ci sono anche asini e muli usati per trasportare rifornimenti e munizioni e piccole squadre che si muovono a cavallo.

Si tratta di una scelta tattica che presenta qualche vantaggio, soprattutto perché muli e asini vengono più difficilmente individuati dai sensori dei droni gravitano in prossimità della prima linea. Anche gli americani si erano affidati a questi animali durante la fase iniziale dell’intervento in Afghanistan mentre durante la Seconda Guerra Mondiale tutti gli eserciti hanno fatto ricorso alle colonne di muli. I cammelli invece sono una tradizione cosacca, perché resistono non solo al caldo del deserto ma pure al gelo dell’inverno.