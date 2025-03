Elon Musk, "traditore": volano stracci col senatore dem Kelly

11 marzo 2025 a

"Traditore": così il ceo di Tesla e X, Elon Musk, ha definito il senatore dem Mark Kelly. Il motivo? La visita di quest'ultimo in Ucraina, documentata dal senatore stesso con una serie di post condivisi su X. Kelly, veterano della Marina e astronauta in pensione, ha visitato Kiev nel fine settimana per la terza volta da quando la Russia ha invaso il paese.

"Tutti vogliono che questa guerra finisca, ma qualsiasi accordo deve proteggere la sicurezza dell'Ucraina e non può essere un regalo a Putin", ha scritto Kelly in uno dei suoi post. Aggiungendo poi che la sospensione degli aiuti militari americani "ha solo reso più difficile per l'Ucraina la lotta contro la Russia" e che "fermare il trasferimento di queste armi aiuta solo i russi". E ancora: "Donald Trump dice di fidarsi di Putin e sta cercando di farlo sembrare un amico e un bravo ragazzo. Non vedo l'ora di vedere Putin marcire in prigione".

Parole, quelle del senatore dem, che non sono piaciute affatto a Musk, che quindi lo ha attaccato scrivendo: "Sei un traditore". E Kelly ha risposto: "Traditore? Elon, se non capisci che difendere la libertà è un principio fondamentale di ciò che rende grande l'America e ci mantiene al sicuro, forse dovresti lasciarlo a quelli di noi che lo capiscono".