Kursk, "siamo alla fase finale". Putin travolge l'Ucraina: la guerra sta per finire?

13 marzo 2025 a

a

a

"Siamo entrati nella fase finale". Dopo le indiscrezioni di mercoledì sera dal Kursk, arriva la conferma di Mosca: il comando delle forze armate russe impegnate nella riconquista della regione meridionale che confina con l'Ucraina ha detto al presidente Vladimir Putin di essere nella fase finale dell'operazione per respingere le forze ucraine.

"Durante la sua visita a uno dei posti di comando nella regione di Kursk - ha spiegato oggi il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, riferendo della visita fatta ieri nella regione dal presidente -, Putin ha ascoltato i resoconti del comandante e del vice comandante del gruppo Sever (Nord), che hanno riferito al comandante supremo dei progressi dell'operazione, così come dell'entrata dell'operazione nella fase finale per liberare il territorio della regione di Kursk dalle forze che si sono infiltrate".

L'esercito ucraino, dunque, si sta ritirando: finisce così la controffensiva iniziata nell'agosto del 2024 come "diversivo" per alleggerire la pressione russa nelle regioni orientali dell'Ucraina. Per alcuni mesi le truppe di Kiev hanno messo in pesante difficoltà Mosca, prima con blitz e raid, poi con una vera e propria occupazione militare di alcune aree oltreconfine. Poi lenta ma inesorabile la risposta del Cremlino giunta in queste ore al momento decisivo.

Nel frattempo, i sistemi di difesa aerea russi hanno distrutto durante la notte 77 droni ucraini sulle regioni del paese. Lo ha riferito - come riporta la Tass - il Ministero della Difesa russo. "Nel periodo dalle 20 del 12 marzo alle 6:36 del 13 marzo, ora di Mosca, i sistemi di difesa aerea in servizio hanno intercettato e distrutto 77 veicoli aerei senza pilota ucraini: 30 nella regione di Bryansk, 25 nella regione di Kaluga, sei nella regione di Kursk, sei nella regione di Voronezh, cinque nella regione di Rostov, cinque nella regione di Belgorod", hanno detto i funzionari del Ministero.