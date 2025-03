Kiev accusa Mosca dopo la telefonata Putin-Trump: "Attacco massiccio" cosa è stata colpita

19 marzo 2025 a

Attacco di droni russo al sistema elettrico che alimenta le ferrovie ucraine nella regione centrale di Dnipropetrovsk. Lo rende noto la compagnia ferroviaria statale ucraina Ukrzaliznytsya secondo quanto riporta la Bbc. Parti della ferrovia sono rimaste senza elettricità, ma il traffico ferroviario non è stato interessato, afferma. Dopo che i soccorritori erano arrivati sul posto, la Russia ha effettuato un attacco ripetuto noto come "doppio tocco", afferma Ukrzaliznytsya, aggiungendo che non ci sono vittime. "Quindi questa è la pausa negli attacchi sulle infrastrutture energetiche o la tregua energetica come eseguita dal nostro nemico!", aggiunge la compagnia.

E il ministero della Difesa russo nella tarda serata di ieri ha affermato di aver respinto "cinque offensive tentate" dalle forze ucraine verso la regione russa di Belgorod sostenendo che l'ultima sia avvenuta tra le 17.30 e le 18.45 ora locale (quindi tra le 15.30 e le 16.45 italiane) e ha accusato Kiev di voler creare "uno sfondo negativo attorno ai colloqui" telefonici di ieri tra Putin e Trump. Lo riportano le agenzie di stampa russe. Le dichiarazioni di Mosca non sono verificabili in modo indipendente.

Intanto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che nella chiamata di ieri con il presidente russo Vladimir Putin non è stata discussa la questione degli aiuti militari all'Ucraina, nonostante il Cremlino abbia affermato che il leader russo aveva chiesto la fine dell'assistenza militare a Kiev. "Non abbiamo parlato di aiuti, non ne abbiamo parlato affatto", ha detto Trump in un'intervista serale al programma "The Ingraham Angle" della Fox News. "Abbiamo parlato di tante cose, ma non si è mai parlato di aiuti", ha aggiunto come riporta Reuters sul sito.