Zelensky, la rivelazione-choc un mese dopo la rissa con Trump: "Non so che fine ha fatto quel regalo"

Ricordate l'incontro nello Studio Ovale della Casa Bianca tra Donald Trump e Zelensky? Polemiche su polemiche per quel faccia a faccia tra il presidente Usa e quello ucraino che di fatto ha poi portato all'apertura di uno spiraglio concreto di tregua tra Kiev e Mosca. Ma di quell'incontro restano anche diverse foto e in tanti hanno notato la presenza sul tavolo alle spalle del presidente Usa una citura particolare. Si tratta di un regalo da parte del numero uno di Kiev proprio al numero uno di Washington. Infatti il presidente ucraino aveva portato in dono a Donald Trump la cintura del campione mondiale dei pesi massimi di pugilato, l'ucraino Oleksandr Usyk.

E a rivelarlo è stato lo stesso leader di Kiev in un'intervista al Time. Purtroppo, vista la drammatica piega che ha preso il colloquio non è mai riuscito a consegnare il regalo al presidente americano. Appena entrato nello Studio Ovale Zelensky ha posato la cintura su un tavolino accanto alla sua poltrona, la si può vedere in diverse foto del bilaterale, e lì è rimasta per tutto il bilaterale. Invece, il presidente ucraino ha consegnato a quello americano un faldone contenente le foto delle vittime, tra i quali diversi bambini, degli attacchi russi e dei prigionieri di guerra ucraini.

"Non so che fine abbia fatto la cintura, forse è ancora lì sul tavolino", ha risposto Zelensky al Time. Secondo, invece, la ricostruzione dell'intervistatore il giorno dell'incontro, dopo che la delegazione ucraina aveva lasciato la Casa Bianca, un membro dello staff della residenza ha preso il regalo e lo ha portato nella sala da pranzo privata di Trump, dove ora si trova insieme ad altri souvenir.