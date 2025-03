L'esercito ucraino ha colpito una base militare russa in Crimea col suo nuovo missile Long Neptune. Lo ha riferito il ministro delle industrie strategiche dell'Ucraina, Herman Smetanin, in un'intervista al giornale norvegese Nettavisen rilanciata da Suspilne. La stessa arma era stata utilizzata per attaccare la raffineria russa di Tuapse sulla costa del Mar Nero, a circa 600 km dal territorio ucraino. La produzione del Long Neptune, missile con una gittata di circa mille chilometri, era stata annunciata alcune settimane fa dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Si tratta di un'arma che, in linea di principio, sarebbe in grado di colpire direttamente la capitale russa, Mosca. Allo stesso tempo, sarebbero in corso dei test anche su altri tipi di armi. Ne ha parlato il consigliere del presidente ucraino Oleksandr Kamyshin: "Abbiamo anche testato un sistema completamente nuovo oggi, su cui non posso ancora dire altro".