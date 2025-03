"Putin morirà presto": esplode la sua Limousine

"Putin morirà presto, è un dato di fatto, e tutto finirà», aveva detto mercoledì Zelensky in conferenza stampa. Era stato letto come un riferimento alla età del presidente russo, ma sapendo del modo in cui i Servizi ucraini sono riusciti a colpire anche in profondità in territorio nemico, poteva anche suonare come avvertimento.



Manco a farlo apposta, ieri una limousine che si ritiene faccia parte della flotta del leader del Cremlino Vladimir Putin è esplosa a Mosca. Le immagini sui social mostrano l’auto in fiamme e il fumo scuro che si alza. Il bello è che l’esplosione è avvenuta nei pressi della sede dei servizi segreti russi. Il veicolo è una Aurus Senat nera del valore di 330mila euro. Come riporta il Daily Star, non è chiaro chi stesse utilizzando la limousine al momento dell'esplosione, e finora non si hanno notizie di feriti. Ma sembra che l’incidente abbia scatenato il panico al Cremlino, dove i timori di attacchi sono già elevati.

A metà dicembre, in particolare, una bomba ha ucciso il generale Igor Kirillov, comandante delle forze di difesa Nucleare Biologica Chimica, e il suo aiutante. La bomba era nascosta in un monopattino elettrico e l’Ucraina ha rivendicato la responsabilità dell'attacco all'alto ufficiale russo. Quello che si sa è che lo stesso Putin è sorvegliato accuratamente. Prima di ogni sua partenza la zona di destinazione viene ispezionata per mesi, i telefoni cellulari vengono monitorati e vengono installati dei jammer per disturbare le frequenze telefoniche La notizia arriva in un contesto in cui, se pure c’è stato uno scambio di cadaveri tra 909 caduti ucraini e 43 russi, da una parte la Russia continua massicci bombardamenti, con 4 morti e 21 feriti nell’est dell'Ucraina, e annuncia nuove grandi offensive.