Vladimir Putin terrorizza il mondo: "Trump? Lo sanno tutti..."

In ogni caso, la posta in gioco è molto alta: nel 2012 l’Accademia delle Scienze di Mosca ha quantificato in 30 trilioni di dollari il valore delle ricchezze minerarie e geo-strategiche nascoste nell’Artico russo. Nel calcolo sono inclusi anche gli effetti economici derivanti dallo sviluppo dalla Rotta Marina del Nord, a cui il Cremlino punta per conquistare una nuova egemonia commerciale. L’apertura di quella via marittima, infatti, permetterebbe di accorciare di circa 4mila miglia nautiche la rotta tra Rotterdam e il porto giapponese di Yokohama in Giappone. Cosa che garantirebbe a Mosca il controllo dei commerci.

Tutto, insomma, ruota attorno a Groenlandia e Polo Nord, il nuovo fronte su cui Stati Uniti, Russia e anche la Cina si contenderanno l’egemonia globale. Lo stesso Trump lo ha detto più volte nei suoi discorsi sull'esigenza di annettere la Groenlandia agli Usa. "Ne abbiamo bisogno per la sicurezza internazionale. Dobbiamo averla - ha dichiarato in una recente intervista al podcaster Vince Coglianese -. Odio dirlo in questo modo, ma dobbiamo averla". E adesso anche Putin ne ha parlato. Ma se da una parte ha dato il via libera a Trump per la Groenlandia, dall'altra ha puntato il dito contro la Nato, accusandola di avere degli interessi nella zona dell'Artico. "I Paesi della Nato stanno sempre più considerando l’Artico come una base per un conflitto e i nuovi membri, Finlandia e Svezia, hanno un ruolo attivo - ha detto lo zar -. La Russia non ha mai minacciato nessuno nell’Artico, ma proteggerà in modo affidabile la propria sovranità".