In un'intervista rilasciata a Le Figaro, Zelensky ha spiegato che la Russia si sta preparando ad attaccare altre due regioni ucraine, Sumy e Kharkiv, e sta cercando di guadagnare tempo per farlo. "Posso confermare che Putin sta cercando di guadagnare tempo e si sta preparando per un'offensiva di primavera. Stiamo osservando i preparativi per questa prossima operazione. Abbiamo condiviso informazioni con i nostri alleati. Voleva iniziare questa operazione otto mesi fa, ma glielo abbiamo impedito col nostro intervento nella regione di Kursk. Ecco perché oggi ha bisogno di tempo".

Nel frattempo la guerra in Ucraina non si ferma. L'esercito della Corea del Sud ha dichiarato che la Corea del Nord avrebbe inviato ulteriori 3.000 soldati in Russia a gennaio e febbraio per continuare a sostenere la guerra del presidente russo Vladimir Putin contro l'Ucraina. Lo Stato Maggiore di Seul ha dichiarato che la Corea del Nord ha anche inviato missili, attrezzature di artiglieria e munizioni per aiutare Mosca. Lo Stato Maggiore ha inoltre dichiarato di aver valutato che 4mila dei circa 11mila militari che la Corea del Nord ha inviato per combattere la guerra contro l'Ucraina sono stati uccisi o feriti.