Russia, Trump contro Putin: "Sta bombardando come i pazzi"

"Non sono felice che la Russia stia bombardando come pazzi l'Ucraina ": il presidente degli Stati Uniti Donald Trump lo ha detto nello Studio Ovale definendo la situazione "terribile". A tal proposito nelle scorse ore Kiev ha fatto sapere che le difese aeree dell'Ucraina hanno distrutto nove droni lanciati dalla Russia nel corso di un attacco notturno, specificando che altri 31 droni russi sono stati messi fuori servizio grazie a operazioni di disturbo elettronico. L'Aeronautica Ucraina, poi, ha aggiunto che a causa della caduta di detriti si sono verificati dei danni materiali.

"La Russia deve fermare il terrore contro i bambini e i civili ucraini - ha dichiarato il ministro ucraino - rispondere alla proposta degli Stati Uniti per un cessate il fuoco completo, che l'Ucraina ha accettato, e porre fine alla guerra". Nell'attacco a Kryvyi Rih sono morte 20 persone tra cui nove bambini. Tre giorni di lutto nazionale sono stati proclamati in città. Da parte sua, il ministero della Difesa russo aveva dichiarato che l'attacco aveva come obiettivo ufficiali ucraini e istruttori occidentali riuniti in un ristorante distrutto nel bombardamento. Quindi oggi il Cremlino ha ribadito che nessuna "infrastruttura" civile è stata presa di mira.