Regina Camilla, quanto vale la spilla sull'abito: la cifra sconvolgente

Per la visita in Italia, la Regina Camilla ha indossato la sua spilla più preziosa: si tratta di uno zaffiro circondato di diamanti, che venne disegnato dal principe Alberto per la regina Vittoria come dono di nozze. Stando a una stima, il valore del gioiello sarebbe di circa 8 milioni di sterline.

Camilla, insieme a Re Carlo, è arrivata a Ciampino lunedì 7 aprile. Per l'occasione entrambi i sovrani hanno scelto dei vestiti blu. I due, in Italia per delle visite di Stato, ne approfittano anche per festeggiare il loro ventesimo anniversario di matrimonio. Tornando all'outfit della Regina, l'attenzione di molti è stata catturata non tanto dal suo vestito, un coat dress firmato Fiona Clare, quanto dalla spilla che aveva sulla spalla, la spilla appartenuta alla Regina Madre a forma di mughetto. Non è la prima volta, tra l'altro, che Camilla sceglie questo tipo di abbinamento: abito e gioiello avevano fatto la loro apparizione al Royal Ascot del 2024. Anche se in quel caso c'era anche un cappello dello stesso colore del vestito e poi scarpe e borsa diverse.