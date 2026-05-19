Re Carlo sotto choc, Ciara Sullivan muore davanti ai suoi occhi

Re Carlo , presente alla manifestazione, non appena è venuto a conoscenza dell'accaduto, si è detto "profondamente scioccato" e "rattristato" - ha fatto sapere un portavoce di Buckingham Palace, aggiungendo che il Re porgerà le sue personali condoglianze alla famiglia.

Venerdì scorso, intorno alle 19, durante un'esibizione della Royal Horse Artillery, Ciara Sullivan stava uscendo dal castello di Windsor, nel Berkshire, quando è improvvisamente caduta da cavallo, riportando diverse ferite. I soccorsi sono stati immediati, ma non c'è stato nulla da fare. La ragazza, appena 24enne, è morta sul posto.

"Sebbene Sua Maestà e altri membri della Famiglia Reale fossero presenti nell’arena al momento dell’incidente, non sono stati informati della gravità della situazione fino a un momento successivo. Il Re è rimasto profondamente scioccato e rattristato nell’apprendere la morte della giovane militare e si metterà in contatto con la famiglia per porgere le sue personali condoglianze. I pensieri e le più sentite condoglianze di tutta la Famiglia Reale sono rivolti ai cari e ai colleghi militari della vittima in questo momento di dolore", afferma il comunicato ufficiale di Buckingham Palace.

Ciara Sullivan si era arruolata all'età di 18 anni, unendosi all'Army Training Centre di Pirbright. Nel 2021 era entrata a far parte della Royal Horse Artillery. Il suo ufficiale superiore ha descritto Sullivan come una "cavaliera impavida e di grande talento". "Per tutti coloro che hanno avuto il privilegio di lavorare al suo fianco, lei era una luce splendente in qualsiasi stanza entrasse", ha detto.