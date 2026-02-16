Barack Obama squarcia il muro di omertà: "Gli alieni esistono"

Gli extraterrestri non sono più un tabù. Anzi, "esistono". Parola di Barack Obama. L'ex presidente Usa ha confermato l'esistenza degli alieni ammettendo però che non esiste alcuna "area 51". Ospite del podcast No Lie with Brian Tyler Cohen, Obama ha detto chiaro e tondo: "Gli alieni esistono, ma io non li ho visti". Parole che hanno scatenato il dibattito, a tal punto che lui stesso è dovuto intervenire sui social per chiarire: "Stavo cercando di attenermi allo spirito del 'botta e risposta veloce', ma visto che la cosa ha attirato attenzione lasciatemi chiarire". E ancora: "Non esiste alcuna struttura sotterranea, a meno che non ci sia un’enorme cospirazione e l’abbiano nascosta al presidente degli Stati Uniti". L’Area 51 infatti venne usata soprattutto per testare velivoli segreti durante la Guerra Fredda. La presenza di alieni venne, in realtà, alimentata dalla stessa intelligence americana per sviare l’attenzione dai veri esperimenti.

Già nel novembre 2024, ex-funzionari governativi e militari avevano testimoniato riguardo ai misteriosi fenomeni non identificati durante un Congresso. "Dobbiamo affrontare con coraggio questa nuova realtà," aveva dichiarato l’ex contrammiraglio della Marina degli Stati Uniti Tim Gallaudet, riferendo di aver potuto visionare un video di un oggetto volante dal comportamento non convenzionale durante un’esercitazione.

Ma anche Luis Elizondo, ex funzionario del Dipartimento della Difesa, aveva spiegato che sia gli Stati Uniti che altri Paesi dispongono di tecnologie non convenzionali, e che il segreto venga mantenuto per nascondere che "non siamo soli nell'universo". Elizondo aveva poi aggiunto che tecnologie avanzate, di origine non umana, monitorano installazioni militari sensibili in tutto il mondo.

