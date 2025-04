"Dazi al 145%": il chiarimento della Casa Bianca sulla Cina

Un funzionario della Casa Bianca parlando alla Cnbc ha chiarito che l’aliquota sui dazi statunitensi sulle importazioni cinesi ammonta ora effettivamente al 145%. L’ultimo ordine esecutivo del presidente Donald Trump aumenta i dazi su Pechino dall'84% al 125%. Ma questo si aggiunge ai dazi del 20% sul fentanyl che Trump aveva precedentemente imposto alla Cina. La Casa Bianca dunque, per comprendere bene cosa sta succedendo, ha chiarito che il dazio del 125% sulla Cina si aggiunge a quello del 20% che Donald Trump aveva precedentemente imposto alla Cina per il suo ruolo nella fornitura di fentanil agli Stati Uniti. Quindi, precisa la Casa Bianca, i dazi sui prodotti cinesi decisi da Trump da quando è entrato in carica sono pari al 145%.