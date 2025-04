Vladimir Putin sfida Donald Trump: perché è un salto nel buio

È la quarta volta in un mese che dalle parti della Casa Bianca si alzano i toni verso Mosca. Una prima volta, il 12 marzo, Trump aveva parlato di “sanzioni devastanti” se Mosca avesse detto no al dialogo con Washington e Kiev. Una seconda volta, Trump aveva mostrato di aver mangiato la foglia rispetto al comportamento di Putin, rispondendo così ai microfoni di Newsmax: «La Russia sta menando il can per l’aia (“dragging their feet”).

È forte alla Casa Bianca l’irritazione per l’ennesimo brutale attacco russo contro i civili ucraini avvenuto ieri, nel pieno della Domenica delle Palme. Non si tratta solo di delusione, ma proprio di una ferita politica e di immagine, avvenuta a un fazzoletto di ore dal lungo incontro tra Vladimir Putin e il negoziatore trumpiano Steve Witkoff.

L’ho fatto anch’io (ndr: qui Trump allude alle sue vecchie tattiche negoziali come businessman): non voglio firmare un contratto, ma voglio per così dire restare nella trattativa, o forse non lo voglio...». Una terza volta, qualche giorno fa, Trump si era definito «angry and pissed off» (ndr: alla lettera vuol dire “arrabbiato e incazzato”). Fino alla quarta uscita, quella di ieri di Kellogg.

Insomma, Trump sta perdendo la pazienza. È nota la sua ottima disposizione complessiva verso Putin. Di più: è noto il suo desiderio di raggiungere non solo una buona intesa per chiudere la guerra in Ucraina, ma pure di inserire questo accordo in una cornice globale, offrendo a Putin un’agibilità e una legittimazione a trecentosessanta gradi.

IL METODO

Ma al tempo stesso il Presidente Usa non ha nessuna intenzione di farsi umiliare in mondovisione. Contro questa eventualità, giocano l’orgoglio personale di Trump e anche la sua consapevolezza, da vecchia volpe della comunicazione, che non può passare agli occhi del pianeta come uno che fa la voce grossa con Zelensky e poi china il capo davanti a Putin.

E questo ci porta ai due enigmi con cui faremo i conti nei prossimi mesi. Uno riguarda Trump e l’altro l’inquilino del Cremlino.

Per ciò che riguarda il Presidente Usa, tutti sanno quanto sia per lui centrale – in politica estera – il metodo del “deal”, dell’accordo, dell’intesa. Ecco: quando il “deal” trumpiano riesce, spesso si tratta di capolavori. Ma che succederebbe se prima o poi qualcuno (in questo caso, a Mosca) un “deal” non volesse farlo? Quale sarebbe a quel punto la carta di riserva di Trump? Sarebbe facile o sarebbe complicato, dopo essere entrati in una dimensione di negoziato e di compromesso, ritornare su una pura linea di difesa dei princìpi?