Meloni da Trump: il presidente Usa verrà a Roma per trattare con l'Ue

L'incontro tra Giorgia Meloni e Donald Trump ha una parola d'ordine: la concretezza. Pochi fronzoli e dritti al punto. Gli Stati Uniti infatti hanno annunciato di voler chiudere un accordo sui dazi con l'Unione Europea. E l'annuncio avviene proprio alla presenza di Meloni che di fatto ha assunto il ruolo di pontiere tra le due sponde dell'Atlantico. Bastano pochi minuti per azzerare le urla della sinistra che in questi giorni, rosicando per il viaggio della premier a Washington, ha cercato di delegittimarla, soprattutto come "portavoce" delle istanze dell'Europa. Ed ecco che il presidente Usa accogliendola alla Casa Bianca la saluta con un "great person" sottolineando lo speciale rapporto tra i due. Giorgia Meloni, mette le cose in chiaro subito: "Possiamo trovare un terreno di intesa non sono favorevole al nazionalismo occidentale ma entrambi possiamo uscire più forti, vogliamo rafforzare entrambe le sponde dell'Atlantico", spiega la premier al presidente Usa.



E subito dopo, proprio su dazi aggiunge: "Io sono sicura che si possa raggiungere un accordo". E il presidente Usa raccoglie subito l'assist e spiega quali saranno le prossime mosse: "Ci sarà l’accordo al 100%, perché pensate che non ci dovrebbe essere? Certo che ci sarà l’accordo, loro lo vogliono moltissimo. E noi faremo un accordo commerciale, lo prevedo in pieno, e sarà un accordo equo".

La premier ha anche parlato delle spese per la Difesa: "L'Italia si presenta al prossimo vertice della Nato annunciando di aver aumentato le spese al 2% del Pil, come richiesto. L'Europa, come sapete, è impegnata a fare di più, sta lavorando sugli strumenti per aiutare gli Stati membri" ad "aumentare la spesa per la difesa. Siamo convinti che tutti debbano fare di più". L'incontro dunque ha avito due risultati tangibili: gli Usa sono pronti a dialogare sui dazi con l'Europa da Roma (non proprio un dettaglio) e l'Italia è protagonista nello scenario internazionale. Meloni, missione compiuta.